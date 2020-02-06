استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 3-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.
سجل سعر الدولار اليوم 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع متراجعا بقيمة قرش واحد.
سجل سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء و 17.05 جنيه للبيع، مرتفعا بنحو 18 قرشا.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 -3 -2020 ..
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