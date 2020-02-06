أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 -3 -2020 ..

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 -3 -2020 ..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 3-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.

سجل سعر الدولار اليوم 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع متراجعا بقيمة قرش واحد.

سجل سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء و 17.05 جنيه للبيع، مرتفعا بنحو 18 قرشا.

وسجل الفرنك السويسرى 16.12جنيه للبيع و16.41 جنيه للشراء مرتفعا بنحو 18 قرشا.

وبلغ الين الياباني 13.97 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع مرتفعا بنحو 38 قرشا.

فيما بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 19.85 جنيه للشراء 20.14 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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