الكويت: لم نسجل أي إصابات بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الكويت: لم نسجل أي إصابات بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها على اتصال دائم مع منظمة الصحة العالمية حول كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة مما يرفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى 56.

وأكدت الوزارة، أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لجميع الحالات الموجودة في الحجر الصحي.

ولفتت إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتوفير محاجر صحية في حال الحاجة لذلك.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.

المصدر: صدى البلد

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