أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها على اتصال دائم مع منظمة الصحة العالمية حول كورونا.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة مما يرفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى 56.
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التعليقات على الكويت: لم نسجل أي إصابات بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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