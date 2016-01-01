منعا للعدوى..أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام

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للتخلص من جراثيم الحمام

تعاني أغلب ربات المنزل فى تنظيف المنزل ،وبالأخص الأحواض لأنها عرضة لتراكم المياه، والاصفرار، لذلك نقدم لك أسهل وأسرع وأوفر الحيل للتخلص من أصفرار الأحواض و الجراثيم.

تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، تستطيع ربة المنزل أن تصنع هذا المنظف من مكونات طبيعية للتخلص من البقع الصفراء ولتعقيمه بشكل كامل

- المكونات لتنظيف الأحواض :

- كوب صابون سائل
- كوب خل
- سلك مواعين
- 1/2 كوب كربونات الصوديوم

- الطريقة:

- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا
- ضعي القليل منها على سلك المواعين
- ابدئي بتنظيف الحمام سيراميك وحوض والتواليت واستمتعي بالنظافة

المصدر: elbalad

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