منعا للعدوى..أسهل وأسرع الحيل للتخلص من جراثيم الحمام

تعاني أغلب ربات المنزل فى تنظيف المنزل ،وبالأخص الأحواض لأنها عرضة لتراكم المياه، والاصفرار، لذلك نقدم لك أسهل وأسرع وأوفر الحيل للتخلص من أصفرار الأحواض و الجراثيم.
تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي ، تستطيع ربة المنزل أن تصنع هذا المنظف من مكونات طبيعية للتخلص من البقع الصفراء ولتعقيمه بشكل كامل
- المكونات لتنظيف الأحواض :
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