يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فتة السجق، بمذاق لا يقاوم وشهي، وجديد لتقديم الفتة ،يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها ويفضلها على الفتة التقليدية .
مقادير فتة السجق
سجق
أرز
صلصة طماطم
طماطم
عيش محمر
ثوم
بصل
زبدة
فلفل ألوان
مرقة
شطة
فلفل حار
كمون
كزبرة ناشفة
خل
ملح
فلفل
بصل مقرمش
للتقديم
لوز محمر للتقديم حسب الرغبة
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التعليقات على طريقة عمل فتة بشكل جديد وتكاليف أقل
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