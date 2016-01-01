يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل أرز بالكبدة والبصل ،بشكل سريع وسهل لتحضير واجبة متكاملة بها أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم ،وتفيدة وتزيد من مستوى الطاقة لدية .
مقادير أرز بالكبدة والبصل
أرز بسمتي
كبدة
دجاج
كرات
كرفس
جزر
بصل مكرمل
مرقة
حبهان
ورق لورا
زعفران
كمون
بهارات مشكلة
سمنة بلدي
زيت
ملح وفلفل
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