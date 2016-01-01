يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والحوادق ،ويجهل البعض أن تناول هذه الأطعمة يسبب تراكم الأملاح فى الجسم ويضر الكلى ويؤثر على العظام وجميع أجزاء الجسم ،لذلك يقدم موقع صدى البلد ،أفضل خليط طبيعي للتخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم وللحفاظ على الكلى .
يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، للتخلص من الأملاح الزائدة يجب عمل هذا المشروب الرائع
- المكونات:
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التعليقات على خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى
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