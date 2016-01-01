خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى

آخر الأخبارالصحة والجمال › خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى

صورة الخبر: الكلى
الكلى

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والحوادق ،ويجهل البعض أن تناول هذه الأطعمة يسبب تراكم الأملاح فى الجسم ويضر الكلى ويؤثر على العظام وجميع أجزاء الجسم ،لذلك يقدم موقع صدى البلد ،أفضل خليط طبيعي للتخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم وللحفاظ على الكلى .

يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، للتخلص من الأملاح الزائدة يجب عمل هذا المشروب الرائع

- المكونات:

- ملعقة كافور

- كوب ماء

- ملعقة بذور شيا

- الطريقة:
- توضع المكونات السابقة في براد الماء ووضعه على النار حتى الغليان

- تناول كوبين منه يوميًا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خليط طبيعي يطرد الأملاح الزائدة من جسمك ويحافظ على الكلى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434706%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B7%2D%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%258A%2D%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585%25D9%2583%2D%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B8%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584%25D9%2589&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager