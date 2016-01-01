لا تزيد وزنك.. 5 وجبات صحية تناولها على العشاء

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صورة الخبر: مكرونة البيستو الإيطالية
مكرونة البيستو الإيطالية


العشاء إحدى أهم الوجبات التي لا يستغني عنها البعض، وهناك من يتبع نظامًا صحيًا في تناول وإعداد وجبات العشاء، وهناك من لا يستطيع فعل ذلك، إلا أنه بإمكانك تحويل وجبة العشاء من وجبة دسمة ومشبعة بالدهون غير الصحية، إلى وجبة عشاء خفيفة وصحية لا تكسبك المزيد من الوزن.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، 5 وجبات صحية يمكنك تناولها على العشاء، وفقًا لموقعي "Health line, BBC food".

1-مكرونة البيستو الإيطالية

يعشق الكثيرون المكرونة الإيطالية، وهي مكرونة بصلصة البيستو أو الريحان، مع إضافة الكاجو، وتعد هذه الوجبة غنية بالعناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، والتي يحصل عليها الجسم من الكربوهيدرات، والمكسرات، والأعشاب الطبيعية الموجودة في هذه الوجبة.

2-العدس

يعتبر حساء العدس هو الوجبة المفضلة لدى الكثيرين، خاصًة فصل الشتاء، لما يبعثه من دفء في الجسم، لكن ليس الدفء الفائدة الوحيدة التي تحصل عليها من العدس، فهو أحد البقوليات الغنية بالبروتين الذي نحتاجه لتنشيط الدورة الدموية ووصول الدم إلى القلب، وتجديد الخلايا التالفة في الجسم.

3-سلطة الكينوا بالخضار
تُعد سلطة الكينوا بالخضار إحدى الوجبات التي ينصح بها خبراء التغذية، لكونها وجبة خفيفة ليست مليئة بالسعرات الحرارية، وتقدم قيمة غذائية للجسم، حيث تمتاز الكينوا باحتوائها على كميات عالية من معدني الحديد والكالسيوم، وهي معادن مهمة لصحة الجسم والعظام.

المصدر: موقعي "Health line, BBC food"

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