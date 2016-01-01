منها البصل.. 6 أطعمة ومشروبات مُدرة للبول



الكافيين الكافيين



قد تتعرض للإحراج من كثرة الدخول إلى الحمام، وتبدو مشكلة بسيطة لكنها مزعجة جدًا، ولعلك لاحظت أن هذه المشكلة تزداد مع الأطعمة والمشروبات، والتي قد يصيبك بعضها بسلس البول وزيادة نشاط المثانة.



يستعرض"الكونسلتو" في الصفحات التالية، 6 أطعمة ومشروبات تسبب إدرار البول، وفقًا لموقعي "Webmd, Health line".



1-الكافيين

أطعمة مدرة للبول

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تشتهر المشروبات والمأكولات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والشيكولاتة، على أنها أحد مدرات البول، نظرًا لأن الكافيين يزيد من نشاط المثانة، فضلًا عن تهيج عضلة المثانة وإصابتها بالتشنج، وبالتالي تزداد كمية البول، والحاجة المُلحة في الدخول إلى الحمام.2-الطماطمأطعمة مدرة للبوليطلق عليها البندورة في بعض الدول العربية، وهي أحد الخضروات التي لا يخلو بيت منها، تضاف الطماطم إلى العديد من الأطعمة، وتكسبها مذاق شهي ونكهة مميزة، إلا أنها أحد الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات، ما يؤهلها بقوة هي ومنتجاتها المعالجة، مثل الكاتشب والصلصة المُعلبة، إلى قائمة الأطعمة التي يجب أن تقلل منها، حيث تؤدي إلى زيادة نشاط المثانة؛ ما يساهم في الإصابة بسلس البول.3-البصلأطعمة مدرة للبوليتناول أغلب الأشخاص البصل كفاتح للشهية إلى جانب الأطباق الرئيسية، خاصًة الأسماك، لكنه رغم فوائده المتعددة التي يقدمها للجسم وصحة الإنسان، إلا أنه يُعد أحد التوابل المُتهمة بإصابة الجهاز البولي، وكثرة الإفراط في تناوله يؤدي إلى ضعف عضلات المثانة والدخول بكثرة إلى الحمام.