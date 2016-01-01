هل فعلتها من قبل؟.. إليك ما يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز



ما يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز ما يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز

يعتاد معظم متبعي الحميات الغذائية على الامتناع عن تناول مصادر الكربوهيدرات من الأطعمة، ولا سيما الخبز بشتى أنواعه، لاعتقادهم أن هذه المأكولات قد تتعارض مع أنظمة الدايت، وتكسبهم وزنًا زائدًا في حال تناولها.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار التوقف عن تناول الخبز، وفقًا لموقعي "Everyday health" و"Mayo clinic".



الشعور بالخمول

يحتوي الخبز على نسبة عالية من الكربوهيدرات سريعة الهضم، والتي تمد الجسم بما يحتاجه من الطاقة والحيوية التي تساعده على القيام بالمهام اليومية دون الشعور بالإجهاد، ولهذا السبب، يشعر الإنسان بالخمول والتعب عند التوقف عن تناول الخبز لفترة طويلة.

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تقلب المزاجالامتناع عن تناول الخبز يزيد من فرص الإصابة بالتقلبات المزاجية، المتمثلة في الشعور الدائم بالحزن وعدم القدرة على النوم، لأن الكربوهيدرات المتوفرة به تحفز الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، والمعروف باسم "هرمون السعادة".اقرأ أيضًا: ما فوائد العيش البلدي؟.. لا تتناوله مع هذا الطعامالإصابة المتكررة بالإمساكيؤدي الامتناع عن تناول الخبز تمامًا إلى الإصابة بالإمساك بصورة متكررة، بسبب افتقار الجسم إلى الألياف الموجودة بوفرة بالخبز، والمعروفة بقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.الجفافعلى الرغم من فقدان الوزن بفعالية كبيرة عند التوقف عن تناول الخبز لفترة طويلة، ولكن الوزن الزائد الذي يفقده الجسم يكون ناتجًا عن خسارة المياه الموجودة بداخله، وليس بسبب حرق الدهون المتراكمة به، ما يزيد من فرص الإصابة بالجفاف.السمنةتناول الخبز بجانب الوجبات الرئيسية يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، نتيجة احتوائه على الألياف، وبالتالي، فالتوقف عن تناوله، يزيد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، لسد حاجة الجسم، وبالتالي يزداد الوزن، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالسمنة.الإصابة بأعراض تشبه للإنفلونزاالكربوهيدرات المتوفرة بالخبز شأنها شأن باقي العناصر الغذائية، حيث يتسبب نقصها بالجسم في التأثير على مستوى الجليكوجين بالجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بأعراض تشبه الأعراض المصاحبة لنزلات الإنفلونزا، مثل التعب، والغثيان، والنعاس.