قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لن تخضع هي والوفد المرافق لها، للحجر الصحي عقب عودتها من الزيارة التي تُجريها إلى الصين.
وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه من المقرر إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع الحجر هذه الإجراءات مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه سيتم تحرير كروت متابعة للوزيرة والوفد المرافق لها ومتابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، على أن تمارس نشاطها بشكل عادي.
وهو ما أكده المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لم تذهب إلى مقاطعة هوبي، بؤرة فيرويس "كورونا" في الصين، موضحًا أن الوزيرة توجهت أمس للعاصمة بكين فقط.
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التعليقات على هل تخضع وزيرة الصحة للحجر الصحي عند عودتها من الصين؟ مصدران يجيبان (فيديو)
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