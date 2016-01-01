شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

صورة الخبر: تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا .. حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكشف الإعلامي مدحت شلبي خلال برنامجه "مساء الأنوار" ان سبب الاستقالة يعود إلى رصد آل الشيخ مكافآت للاعبين والجهاز الفني والإداري عقب الفوز على صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، واعلانه لتحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير ، وهو ما قوبل بالرفض من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

المصدر: مساء الأنوار

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6577

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434698%2F%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D8%25B9%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%2D%25D8%25A2%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2587%25D9%2584%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager