شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي



تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا .. حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



وكشف الإعلامي مدحت شلبي خلال برنامجه "مساء الأنوار" ان سبب الاستقالة يعود إلى رصد آل الشيخ مكافآت للاعبين والجهاز الفني والإداري عقب الفوز على صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، واعلانه لتحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير ، وهو ما قوبل بالرفض من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

