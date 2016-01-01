حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين

صورة الخبر: كلية التجارة بجامعة عين شمس
كلية التجارة بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.

وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.

وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.

وشدد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وسبق أن صدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، بشأن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54800

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434696%2F%25D8%25AD%25D8%25B8%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D9%2583%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25B3%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager