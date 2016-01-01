أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.
وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.
وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.
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التعليقات على حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين
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