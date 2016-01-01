حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين



كلية التجارة بجامعة عين شمس كلية التجارة بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.



وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.



وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.

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وشدد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.وسبق أن صدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، بشأن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.