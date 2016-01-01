جراح إنجليزي يقود فريقا طبيا لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي



مستشفى طنطا الجامعي مستشفى طنطا الجامعي



اعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، عن استقبال المستشفى التعليمى الجامعي بطنطا، اليوم الخبير الإنجليزي البروفيسور جيمس جوساج استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى سان توماس بلندن، لأجراء عدد من الجراحات النادرة للمرضي .



ونجح الخبير الإنجليزي بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في إجراء عملية جراحية بالمجان لارتجاع بالمرئ وفتق بالحجاب الحاجز بالمنظار لشابة في الثلاثين من عمرها.



ضم الفريق الطبي الدكتور محمد سعدالدين أبو العينين مدرس جراحة الجهاز الهضمي جامعة طنطا، والدكتور طارق صحصاح مدرس مساعد جراحة الجهاز الهضمي، والدكتورة ليلي الأحول مدرس التخدير، وراندا خليل ، تحت رعاية الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حمدى عبد الهادى رئيس وحدة الجهاز الهضمى ، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمي.

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وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أن ذلك يأتي في إطار سعي كلية الطب بجامعة طنطا للاستفادة من الخبرات الأجنبية والمدارس المتقدمة في كافة التخصصات الطبية، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضي الدلتا.وأضاف عميد طب طنطا ، قيام الخبير الإنجليزي بإلقاء محاضرتين عن الجديد فى جراحات ارتجاع المرىء ، وذلك علي هامش ورشة عمل جراحة الجهاز الهضمى التي أقيمت بقسم الجراحة العامة تحت عنوان "الجديد فى جراحات ارتجاع المرئ" ، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة بطب طنطا ، أنه تم عمل بث حى لعملية إصلاح فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المرىء بمنظار البطن الجراحي أثناء اجراء الجراحة بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى التعليمي ، بهدف تبادل الخبرات ، وذلك بحضور أساتذة الوحدة بقسم الجراحة العامة.