جامعة المنيا تنفي اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها

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أكد الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا، أن المستشفى لم تستقبل أي حالة لطالب بكلية التربية الرياضية اشتبه بإصابته بفيروس كورونا.



أوضح أن المستشفيات الجامعية هي الجهة المنوط بها تقدم خدماتها لمن يتردد عليها من الطلاب والمواطنين، وأنه حتى الآن المستشفيات الجامعية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.



أوضح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها، لترصد أي حالات مشتبه بإصابتها بأي فيروسات وبائية، وذلك بالقيام بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير غرف للعزل داخل المستشفيات، وتوفير الماسكات والتعقيم المستمر، وتدريب الأطقم الصحية علي مكافحة العدوى.

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وكذلك عقد برامج للتوعية والتثقيف الصحي والتعريف بفيروس كورونا المستجد للطلاب، حتي الخروج من هذه المحنة العالمية.