تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول " هل من مات بفيروس كورونا يعد شهيدا".
وأوضح أمين الفتوى ، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن النبي يقول في الحديث المشهور " عنْ أبي هُرَيْرةَ، ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه : الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ.
وأضاف: النبي يقول المطعون وهو من مرض بالطاعون وهو وباء يصيب الإنسان، وأن كلمة المبطون أن كل من مات بعلة في بطنه ، والبطن تعني في باطن الجسد فهو عند الله شهيد ومن يموت بفيروس أو وباء له عند الله ثواب الشهيد.
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التعليقات على هل من مات بكورونا شهيد.. أمين الفتوى ينهي الجدل
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