الأزهر يحذر من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة

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صورة الخبر: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد، مؤكدًا أن ديننا الحنيف قد حثَّنا على المحافظة على الهدوء خاصة في العبادة حتى ولو كان مجموعة من المسلمين يعبدون الله في مكان واحد.

وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد؟» أنه يجب على كل واحد أن لا يشوش على أخيه وينبغي عليه أن يحاول توفير المناخ الملائم للعبادة.

واستدل الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستور، وقال: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ» [ صحيح ابن خزيمة].

ونوه بأنه يجوز استخدام مكبرات الصوت عند الأذان، وذلك لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بل استخدام مكبر الصوت أولَى، وذلك لإعلام الكثير من الناس ممن يبتعدون عن مكان المسجد.

وتابع: أما عن رفع صوت مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة مما قد يسبب ضررًا للغير؛ فهذا الأمر لا يجوز؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (سنن ابن ماجه).

المصدر: elbalad

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