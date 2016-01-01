أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد، مؤكدًا أن ديننا الحنيف قد حثَّنا على المحافظة على الهدوء خاصة في العبادة حتى ولو كان مجموعة من المسلمين يعبدون الله في مكان واحد.
وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم استخدام مكبرات الصوت في المسجد؟» أنه يجب على كل واحد أن لا يشوش على أخيه وينبغي عليه أن يحاول توفير المناخ الملائم للعبادة.
واستدل الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستور، وقال: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ» [ صحيح ابن خزيمة].
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على الأزهر يحذر من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق