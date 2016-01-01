أسباب صادمة لإصابتك بالدوالي وعشبة خارقة تخلصك منه



أسباب صادمة لإصابتك بالدوالي أسباب صادمة لإصابتك بالدوالي

تعد الدوالي مشكلة شائعة بين النساء، وتتسبب فيها العديد من العادات السيئة أبرزها كثرة تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة في احتباس السوائل، مما يوضع ضغطًا إضافيًا على الأوردة داخل الجسم.



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الإصابة بدوالى الساقين هي زيادة الوزن وهو عامل آخر يضع ضغط على الساقين ويمكن أن يسهم في الدوالي، لذا تأكد من تجنب الأطعمة المقلية والجاهزة.



والوقوف لفترات طويلة حيث يتسبب في تجمع الدم في الأوردة الدموية، فيحدث انتفاخًا في الأوردة الدموية السطحية مسببة الدوالي لذا يجب تجنب الأعمال التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة.

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