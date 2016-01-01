تعرف أوراق شجرة البابايا بأنها من أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد في الشفاء من كثير من الأمراض المختلفة ، فتستطيع هذه الأوراق علاج مرض السكر ومشاكل الجهاز الهضمى إليك أبرز فوائدها يقدمها موقع برايت سايد
1. تخفيف تقلب المزاج
تكشف العديد من الدراسات أن السبب الرئيسي لتقلب المزاج والاضطرابات العقلية الأخرى يرجع إلى نقص فيتامين C في الجسم. أوراق البابايا أو ديكوتيون يساعد في التخفيف من التوتر العاطفي مثل تقلب المزاج والضغط والاكتئاب.
2. دعم الجهاز الهضمي
الانزيمات في البابايا مثل غراء البروتيني والبروتيني وتساعد البروتينات الكيمو هيدرات وهضم الكربوهيدرات. هذا ، بدوره ، يساعد على تخفيف الإمساك ، ومتلازمة القولون العصبي ، وحرقة ، والنفخ وغيرها من القضايا الهضمية. أوراق البابايا تساعد أيضا في الحفاظ على فسيولوجيا الجهاز الهضمي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بدون أنسولين.. فاكهة مهملة أوراقها تعالج مرض السكر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق