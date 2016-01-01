بدون أنسولين.. فاكهة مهملة أوراقها تعالج مرض السكر



مرض السكر مرض السكر



تعرف أوراق شجرة البابايا بأنها من أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد في الشفاء من كثير من الأمراض المختلفة ، فتستطيع هذه الأوراق علاج مرض السكر ومشاكل الجهاز الهضمى إليك أبرز فوائدها يقدمها موقع برايت سايد



1. تخفيف تقلب المزاج

تكشف العديد من الدراسات أن السبب الرئيسي لتقلب المزاج والاضطرابات العقلية الأخرى يرجع إلى نقص فيتامين C في الجسم. أوراق البابايا أو ديكوتيون يساعد في التخفيف من التوتر العاطفي مثل تقلب المزاج والضغط والاكتئاب.



2. دعم الجهاز الهضمي

الانزيمات في البابايا مثل غراء البروتيني والبروتيني وتساعد البروتينات الكيمو هيدرات وهضم الكربوهيدرات. هذا ، بدوره ، يساعد على تخفيف الإمساك ، ومتلازمة القولون العصبي ، وحرقة ، والنفخ وغيرها من القضايا الهضمية. أوراق البابايا تساعد أيضا في الحفاظ على فسيولوجيا الجهاز الهضمي.

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3. زيادة الطاقةومن المعروف غراء في أوراق البابايا لزيادة الطاقة في الفرد. يساعد وجود العديد من الفيتامينات والمعادن في أوراق العجائب هذه في علاج التعب المزمن والحفاظ على مستويات الطاقة لدى الشخص.4. تقليل الالتهاباتهناك العديد من الأمراض الناجمة عن التهاب مثل مرض السكري واليرقان وتليف الكبد. يمكن أن يكون الالتهاب في الجسم أيضًا بسبب بعض الحساسية أو الأمراض. أوراق البابايا لها خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في علاج الالتهاب المزمن عن طريق الحد من الإجهاد التأكسدي في الجسم.5. تحسين حساسية الانسولينالعوامل النشطة بيولوجيا في أوراق البابايا لديها القدرة على تحسين حساسية الأنسولين وكذلك المضاعفات الثانوية لمرض السكري ، مثل الكبد الدهني ، تلف الكلى والإجهاد التأكسدي. وفقا لدراسة ، فإن العديد من مرضى السكر يستخدمون طريقة علاج عشبة أوراق البابايا لتخفيض نسبة الجلوكوز في الدم لديهم.