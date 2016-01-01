أضرار الفياجرا على الكبد .. كارثة صحية

أضرار الفياجرا على الكبد .. من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالرجال عند تناول الحبوب الزرقاء أو بما تسمى «الفياجرا»، كما تعتبر هذه الحبوب واحدة من اشهر العلاجات عند الرجال اعتقادا منهم انها تزيد من القدرة الجنسية اثناء العلاقة الزوجية، ولكن اشارت العديد من الابحاث والدراسات ان مخاطر الفياجرا عديدة على جميع اجهزة الجسم، وخلال السطور التالية تعرف على اضرار الفياجرا على الكبد.
اضرار الفياجرا على الكبد :
اثبتت الدراسات العلمية ان للفياجرا اضرار غير متوقعة يمكن أن تلحق بالرجال سواء على المدى القريب أو البعيد، فيتناولها الكثير من الأشخاص قبل ممارسة العلاقة الحميمية، ولن يتوقع انها تؤثر بالسلب على صحته، فإنها تحدث خللا في أجهزة الجسم، كما انها تؤثر على صحة الكبد بطريقة كبيرة، ومنع الكثير من الأطباء مرضى الكبد والكلى من عدم تناول الحبوب الزرقاء «الفياجرا» لأنها خطيرة على صحة هؤلاء المرضى، كما ان الفياجرا تساعد الكبد على تكوين السموم به، ومع مرور الوقت يصاب الشخص بالفشل الكلوي، ويتطور الأمر إلى اصابة الجسم بالجفاف الحاد والذي يشير إلى كارثة صحية وهي الإصابة بسرطان الكبد.
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