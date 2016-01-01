هنتعشى إيه النهاردة؟.. الكريب بالجبن اللذيذ مع البطاطس المشوية

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صورة الخبر: الكريب بالجبن
الكريب بالجبن

يعد الكريب من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، وتقوم العديد من الأمهات بتقديمها لأطفالهم كوجبة خفيفة فى العشاء مع الحشوات المختلفة.

سنقدم طريقة عمل رول الكريب بالجبن المختلفة مع البطاطس اللذيذة.

المقادير:-

1 كوب دقيق أبيض
1 كوب حليب سائل
1 بيضة كبيرة
رشة ملح
زيت للتسوية

الحشو:
1 كوب جبنة رومي مبشورة
1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
2 حبة طماطم مكعبات
2 حبة فلفل أخضر مكعبات
1 كوب جبنة شيدر
1 كوب جبنة مطبوخة

طريقة التحضير:-
نقوم بوضع الجبن المختلفة داخل الكريب
نقوم بغلق الكريب بطريقة محكمة
ثم نضع القليل من الزيت فى طاسة على النار
ضعى الكريب فى الطاسة ثم اتركيه لمده 5 دقائق على كل جانب
ثم يقدم الكريب بجانب البطاطس

مقادير البطاطس:-
نصف كيلو بطاطس
كوب دقيق
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
زيت
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة:

- يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم.
- يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به.
- تقلى في زيت غزير وتقدم.

المصدر: elbalad

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