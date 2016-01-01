هنتعشى إيه النهاردة؟.. الكريب بالجبن اللذيذ مع البطاطس المشوية



الكريب بالجبن الكريب بالجبن

يعد الكريب من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، وتقوم العديد من الأمهات بتقديمها لأطفالهم كوجبة خفيفة فى العشاء مع الحشوات المختلفة.



سنقدم طريقة عمل رول الكريب بالجبن المختلفة مع البطاطس اللذيذة.



المقادير:-

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1 كوب دقيق أبيض1 كوب حليب سائل1 بيضة كبيرةرشة ملحزيت للتسويةالحشو:1 كوب جبنة رومي مبشورة1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة2 حبة طماطم مكعبات2 حبة فلفل أخضر مكعبات1 كوب جبنة شيدر1 كوب جبنة مطبوخةطريقة التحضير:-نقوم بوضع الجبن المختلفة داخل الكريبنقوم بغلق الكريب بطريقة محكمةثم نضع القليل من الزيت فى طاسة على النارضعى الكريب فى الطاسة ثم اتركيه لمده 5 دقائق على كل جانبثم يقدم الكريب بجانب البطاطسمقادير البطاطس:-نصف كيلو بطاطسكوب دقيقمكعب مرقةملعقة صغيرة كركم2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرزيتطريقة تحضير البطاطس المقرمشة:- يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم.- يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به.- تقلى في زيت غزير وتقدم.