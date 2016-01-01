كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس

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مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس

انتشرت إحدى الطرق الغريبة لتنظيف الممبار وذلك باستعمال غسالة الملابس، وأكدت الدكتورة شيرين زكي علي صفحتها الشخصية أن ما تم تداوله يعتبر أكبر كارثة صحية وهي وضع مواد غذائية في الغسالة والكارثة الأكبر تنظيف الممبار في الغسالة.

الكارثة الصحية الأولى اعتقاد السيدة أن غسل الغسالة سيخلصها من الفضلات والمخاط الموجود في الممبار ولا تعلم أن تلك الفضلات تستقر تحت مروحة الغسالة مهما نظفتها وتعمل كمصدر للتلوث الميكروبي.

الكارثة الصحية الثانية وتحدث بعد غسل الممبار بصابون مواعين بما يحتويه من بطاس وصودا كاوية فتعلق متبقيات الصابون في الغسالة في الأجزاء المختفية تحت المروحة وبالتالي تختلط بالممبار عندما يتم استعمالها مرة أخرى.

وقدمت شيرين أسهل تنظيف للكرشة والممبار هو تدفئة ماء ووضع قرص أو قرصين أسبرين فيها ثم نقع الكرشة أو الممبار خمس أو عشر دقائق فتذوب الطبقة المخاطية العنيدة المبطنة لهما ويسهل إزالتها بأقل مجهود.

السر يكمن في أن الأسبرين يحتوي على حمض السالسليك الذي له تأثير تآكلي ومذيب للغشاء المخاطي.. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الأسبرين على معدة خالية لتجنب الإصابة بقرح المعدة.

المصدر: elbalad

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