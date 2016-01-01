تعد الشوربة هي أفضل الأطباق على السفرة ولذلك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة السمك بالطماطم
المقادير
* نصف كيلو سمك فيليه مقطع
* نصف كيلو جمبري
* 3 كوب مرق سمك
* 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
* فلفل أسود
* 1 حبة كبيرة بصل مفروم
* 2 فص ثوم مهروس
* 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
* 2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة
* 1 قرن فلفل احمر حار
* 1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
* يشوح الثوم مع البصل في الزيت
* ثم يضاف السمك المكعبات والجمبري ثم يضاف الكمون
* والملح والفلفل والفلفل الحار ثم تقطع الطماطم المقشرة وتفرم وتضاف
* ثم يضاف المرقة وتترك كل المكونات حتى تنضج وتقدم وتزين بالكزبرة الخضراء أو البقدونس
وبالهنا والشفا
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