طريقة تحضير المهلبية .. غير مكلفة



طريقة تحضير المهلبية طريقة تحضير المهلبية

طريقة تحضير المهلبية تعد من الحلويات الشهيرة داخل مصر، وتقوم السيدات بتحضيرها في الأعياد والمناسبات دون تكلف في المواد المستخدمة.



وتتميزالمهلبية تتميز بفوائدها العديدة التي لا حصر لها لاحتوائه على مواد غنية بالكالسيوم مثل اللبن، كما انها تقدم للأطفال والكبار.



طريقة تحضير المهلبية :

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مقادير المهلبية :- كيلو لبن.- 8 ملاعق سكر أبيض.- 4 ملاعق نشا.- ماء بارد.- مكسرات صغيرة الحجم.- قرفة ناعمة حسب الرغبة.طريق تحضير المهلبية :- قومي بوضع 4 ملاعق نشا في نصف كوب ماء وذوبيهم جيدا.- احضري وعاء كبير على النار واضيفي إليه الحليب حتى يغلى.- ضعي السكر وخليط النشا على بعضهم البعض حتى يثقل القوام.- ومع التقليب الجيد قومي بغلق النار على مكونات المهلبية.- احضري أطباق صغيرة الحجم.- ضعي مكونات المهلبيه في الأطباق وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.- قومي بتزيين المهلبية بالمكسرات والقرفة حسب الرغبة، عند التقديم.طريقة أخرى :مقادير المهلبية :- لبن.- كوب سكر ابيض.- نشا.- فانيليا.- لوز.- بندق.- سوداني.- جوز هند.- قرفة.طريقة تحضير المهلبية :- قومي بغلي اللبن على النار جيدا.- اضيفي النشا والفانيليا وقومي بتذوبيهم جيدا.- وعندما يصبح القوام متماسك ضيفي المكونات في الاطباق.- قومي بوضع المكسرات على المهلبية لتصبح بمذاق لذيذ.مهلبية الشامية :مقادير مهلبية الشامية :- كيلو لبن.- نصف كوب نشا.- 1 كوب سكر أبيض.- ربع كوب ماء ورد.- 3 حبات مستكة صغيرة.- لبن بودر.- فانيليا.- قرفة ومكسرات حسب الرغبة.طريقة تحضير مهلبية الشامية :- ضعي السكر في وعاء كبير على النار، مع اللبن المجفف والمستكة والنشا واللبن كامل الدسم، مع التقليب الجيد.- اضيفي الفانيليا مع خلط المكونات مع بعضها البعض بالتقليب.- مع التقليب المستمر يصبح القوام سميك.- ضعي المكونات في أطباق صغيرة الحجم.- ادخلي الاطباق في الثلاجة حتى أن تبرد.- قومي بتزيين المهلبية بالمكسرات والقرفة.طريقة أخرى :مقادير مهلبية الشامية :- كيلو لبن طازج.- فستق مجروش.- نشا.- ماء ورد.- 5 ملاعق سكر كبيرة.طريقة تحضير مهلبية الشامية :- ضعي اللبن في وعاء متوسط، وسكر ونشا مع التقليب الجيد للذوبان.- قومي بالتقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك.- قومي بصب الخليط في أطباق وضعيها في الثلاجة.- قومي برش الفستق على المهلبية.مهلبيه قمر الدين :مقادير مهلبيه قمر الدين :- قمر الدين مكعبات.- ماء.- جوز هند.4 ملاعق كبيرة نشا.طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين :- نضع شرائح قمر الدين في وعاء متوسط الحجم.- نضيف لتر ماء والسكر إلى شرائح قمر الدين.- تقليب الخليط جيدا حتى تذوب قمر الدين.- قومي بتذويب النشا في كوب ماء، ونضيفه إلى قمر الدين في الوعاء.- استمري في التقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك.- صبي الخليط في اطباق صغيرة الحجم.- ضعي الاطباق في الثلاجة حتى تبرد.- وتقدم مع رش المكسرات والقرفه على الوش.طريقة أخرى :مقادير مهلبيه قمر الدين :- 2 كوب لبن طازج.- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.- 4 ملاعق كبيرة نشا أبيض.- 2 كوب كبيرة عصير قمر الدين.طريقة تحضير مهلبيه قمر الدين :- قومي بتذويب النشا في اللبن وربع كوب سكر والتقليب الجيد.- ضعي الخليط على نار متوسطة.- اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتماسك.- اضيفي ماء الورد لأنه يعطي نكهة ذات مذاق.- قومي بعمل نفس الخطوات مرة أخرى ولكن استبدلي الحليب بعصير قمر الدين.- اضيفي مهلبية الحليب في الأطباق الصغيرة، واضيفي عليها مهلبيه قمر الدين عليها.- قدمي أطباق مهلبيه قمر الدين مع المكسرات الشهية.كما يحب الكثير من الأشخاص إضافة بعض الفاكهه إلى المهلبية وإليكم المكونات :مقادير المهلبية :- لبن.- نشا.- عصير تين برشومي.- سكر ابيض.- كريمة.طريقة تحضير مهلبية التين :- قومي بوضع اللبن مع السكر والتقليب الجيد.- استمري في التقليب مع اصافة الكريمة على النار.- سوف تحصلين على قوام سميك.- اضيفي عصير التين اتركيه حتى الغليان.- يوضع الخليط في كاسات وتدخل الثلاجة حتى التماسك.-تقدم باردة مع التزيين بالتين.مقادير مهلبية تونسية :- ارز.- سكر.- لبن.- ماء ورد.- ماء.طريقة تحضير مهلبية تونسية :- قومي بغلي كوب من الأرز الأبيض مع ماء على نار متوسطة.- قومي بتقليب الأرز ومع تبخر الماء اضيفي اللبن.- قومي بعجن الارز مع اضافة السكر الابيض.- اضيفي ماء الورد والفواكه المجففة.- ضعي الخليط في اطباق صغير ثم دعيها في الثلاجة وقدميها باردة.