الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي



باكاري جاساما باكاري جاساما

لا يزال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " يرفض كل المحاولات " السرية " التى قام بها مسئولو النادي الأهلى من أجل تغيير الحكم الجامبيى باكارى جاساما المكلف بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها 7 مارس الجارى فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .



وأكد الكاف تمسكه بتواجد الجامبيى باكارى جاساما لإدارة مباراة العودة بين صن داونز والأهلي بجنوب إفريقيا فى ظل القناعات الكاملة بقدرات جاساما وقدرته على إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية .



وجاء تمسك الكاف بإسناد مباراة الأهلى وصن داونز فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى الأبطال ليثير حالة كبيرة من الجدل خاصة أن الأهلى أكد رفضه الشديد مرارا وتكرارا لتواجد هذا الحكم "صاحب التاريخ السيء مع المارد الأحمر".

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ويمتلك جاساما تاريخيا سيئا فى إدارته لمباريات الأهلى لأنه تسبب بشكل مباشر فى عدم تتويج الأهلى بلقب دورى الأبطال عام 2017 نتيجة إدارته السيئة لنهائى البطولة عندما كان يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي بالمغرب وأضاع جاساما اللقب على المارد الأحمر رغم إنه كان الأفضل فى كل شىء فى المباراة بالإضافة إلى إدارته السيئة لمباراة الأهلى وصن داونز التى أقيمت فى الموسم الماضى بملعب برج العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، وألغي جاساما هدفا صحيحا للأهلى فى المباراة خلال الدقائق الأولى منه والذى كان سيفرق كثيرا فى أحداث المباراة رغم أن الأهلي كان مهزوما بخمسة أهداف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم بينهما بجنوب إفريقيا .ويعانى الأهلى على مدار السنوات الماضية من المستوى السيىء للحكام الأفارقة الذين لعبوا دورا بارزا فى غياب البطولة الإفريقية عن أحضان الجزيرة لمدة 7 سنوات متتالية بعد أن كان آخر مرة توج الأهلى بها فى عام 2013.يذكر أن الأهلي نجح فى الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .