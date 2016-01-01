لا يزال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " يرفض كل المحاولات " السرية " التى قام بها مسئولو النادي الأهلى من أجل تغيير الحكم الجامبيى باكارى جاساما المكلف بإدارة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها 7 مارس الجارى فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .
وأكد الكاف تمسكه بتواجد الجامبيى باكارى جاساما لإدارة مباراة العودة بين صن داونز والأهلي بجنوب إفريقيا فى ظل القناعات الكاملة بقدرات جاساما وقدرته على إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية .
وجاء تمسك الكاف بإسناد مباراة الأهلى وصن داونز فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى الأبطال ليثير حالة كبيرة من الجدل خاصة أن الأهلى أكد رفضه الشديد مرارا وتكرارا لتواجد هذا الحكم "صاحب التاريخ السيء مع المارد الأحمر".
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التعليقات على الجامبي يثير رعب الجماهير الحمراء.. التاريخ الأسود لـ باكاري جاساما مع الأهلي
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