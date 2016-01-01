تخصيص 8 آلاف شرطي لتأمين مباراة الزمالك والترجي التونسي في أبطال إفريقيا



مباراة الزمالك والترجي مباراة الزمالك والترجي

قالت تقارير صحفية تونسية، إن الجهات الأمنية التونسية أتمت استعداداتها لتنظيم مباراة الترجي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وأوضح موقع "نسمة سبور" التونسي، أن السلطات الأمنية قامت بالتنسيق من اللجنة المنظمة لمباراة الترجي والزمالك، وتم الاتفاق على تخصيص 8 آلاف شرطي لتأمين اللقاء، وتجهيز بوابات إلكترونية في كل مداخل ملعب "رادس" للتفتيش الذاتي للجماهير.

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وأشار الموقع إلى أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 47 ألف متفرج في لقاء الترجي والزمالك، مع تخصيص 2400 مقعد لجماهير الزمالك المتوقع حضورها للمباراة.