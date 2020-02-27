ذكرت بعض التقارير الصحفية أن مباراة نادي الترجي الرياضي التونسي، ونظيره نادي الزمالك، تواجه خطر التأجيل أو إقامتها خارج تونس، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
يذكر أنه قد تم الإعلان عن وجود أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا.
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التعليقات على بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا
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