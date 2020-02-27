بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا



حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن مباراة نادي الترجي الرياضي التونسي، ونظيره نادي الزمالك، تواجه خطر التأجيل أو إقامتها خارج تونس، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.



يذكر أنه قد تم الإعلان عن وجود أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا.





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وتواصل صدى البلد مع مصدر تونسي، أكد أن المباراة ستقام في موعدها وفي تونس باستاد رادس، بحضور الجماهير، وأنه لا صحة لتلك الشائعات بنقل المباراة من تونس، لأن الحالة المصابة موجودة في حجر صحي.يذكر أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة، قد انتهت بفوز نادي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف.وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم، الموافق 6 مارس، على ستاد رادس الأولمبي بسوسة، معقل فريق الترجي الرياضي .