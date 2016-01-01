لو دخلك فار.. تعرفي علي طرق تطهير وتعقيم المنزل



تطهير وتعقيم المنزل تطهير وتعقيم المنزل

تتعرض الكثير من المنازل لدخول الفئران وقدمت الدكتورة البيطرية شيرين زكي طرق تطهير وتعقيم البيت والأطباق وأدوات الطهي بعد دخول فأر للمنزل .



الفئران كائنات في غاية الخطورة وتنقل أمراضًا عديدة للإنسان أخطرها الطاعون ، وفيروس هانتا ...



عند دخول الفئران للمنازل وبقائها لفترة وتلويثها للمنزل يجب علينا اتباع عدة خطوات للتطهير ...

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1_ فتح نوافذ المنزل وتهويته جيدا قبل البدء في التنظيف بنصف ساعة ، حيث يجف بول العاب الفأر ولا يترك أثر مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية عند استنشاق الغبار الملوث إذا ما حاولنا التنظيف .2_ إرتداء قفازات وعدم التعامل مع فضلات الفئران أو الأدوات الملوثة بيدنا بشكل مباشر .3_ التخلص من الفضلات ووضعها في أكياس يتم غلقها بإحكام .4_ تعقيم الأواني بالكلور بما يعادل ملعقة كلور لكل 20 لتر ماء ... وترك الأواني بهذا المزيج مدة عشر دقائق قبل البدء في غسلها .5_ غسل الأواني جيدا بالصابون المضاف له خل والماء الساخن .6_ تعقيم الأثاث والمفروشات بالديتول أو عن طريق رش مزيج ماء وكلور بنسبة 1 جزء كلور : 9 أجزاء ماء ... ثم غسلها في الغسالة بالمنظفات والماء الساخن .7_ مسح دواليب المطبخ بالصابون المضاف إليه أي معقم والماء الساخن .8_ الحرص من عدم إثارة أي غبار ملوث بفضلات الفئران عن طريق الكنس بالمقشات اليدوية .9_ غسل اليدين جيدا والوجه والعينين بعد الإنتهاء من عملية التنظيف