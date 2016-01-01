البري والمجفف.. فوائد الزعتر غير المتوقعة



فوائد الزعتر فوائد الزعتر



الزعتر هو عشب البحر الأبيض المتوسط وله عدة استخدامات متعددة منها الغذائية والطبية والزينة. ويعد أوراق وزعتر الزعتر لعلاج مجموعة من الأعراض والشكاوى.



حيث أن الزعتر له خصائص مضادة للجراثيم ومبيدات الحشرات وربما مضاد للفطريات، وتشمل أشكال الزعتر الأعشاب الطازجة والمجففة والزيوت الأساسية.



كما ان الزعتر له خصائص قوية مضادة للميكروبات، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2010 إلى أن الزعتر يمكن أن يقلل المقاومة البكتيرية للأدوية الشائعة ، بما في ذلك البنسلين .

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يعد عشبة الزعتر هو عشب من عائلة النعناع ربما تعرفه من مجموعة التوابل. لكنه أكثر بكثير من مجرد عنصر بعد التفكير.نطاق استخدامها مثير للإعجاب ، ويحتوي على أكثر من 400 نوع فرعي. استخدمه المصريون القدماء في ممارسات التحنيط ، بينما استخدمه الإغريق القدماء كبخور.بفضل مذاقه المميز ، ظل الزعتر عنصرًا رئيسيًا في الطبخ حتى يومنا هذا. لكن الزعتر يكتسب سمعة طيبة بسبب خصائصه الطبية ، مثل قدرته على المساعدة في علاج حب الشباب وارتفاع ضغط الدم.فوائد الزعترالزعتر لعلاج حب الشبابإذا مللت من شراء ومحاولة دواء لعلاج حب الشباب بدون وصفة طبية ، فقد تكون محظوظًا. تشتهر الزعتر بخصائصها المضادة للبكتيريا وقد يكون لها مستقبل كمكون لمكافحة حب الشباب.عندما ينقع الزعتر في الكحول لعدة أيام أو أسابيع ، فإنه يتحول إلى محلول يعرف باسم صبغة. لقد اختبر الباحثون في المملكة المتحدة آثار صبغات الزعتر على حب الشباب.زعتر لوقف السعالغالبًا ما يستخدم زيت الزعتر الأساسي ، الذي يتم الحصول عليه من أوراقه ، كعلاج طبيعي للسعال.،ويساعد مزيج من أوراق الزعتر واللبلاب على تخفيف السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد.في المرة القادمة التي تواجه فيها سعال أو التهاب في الحلق ، حاول شرب بعض شاي الزعتر.زعتر لتعزيز مناعتكقد يكون الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها جسمك يوميًا أمرًا صعبًا. لحسن الحظ ، يتم تعبئة الزعتر بفيتامين C وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ. إذا شعرت بنزلة برد ، يمكن أن يساعدك الزعتر في استعادتك بصحة جيدة.فائدة صحية أخرى من الزعتر: إنها مصدر جيد للنحاس والألياف والحديد والمنغنيز.الزعتر لتطهيريعتبر القالب ملوثًا شائعًا ولكنه يحتمل أن يكون خطيرًا ويمكن أن يكمن في منزلك. بمجرد التعرف عليه ، اتخذ الخطوات اللازمة للتخلص منه نهائيًا. قد يكون زيت الزعتر هو الحل لتركيزات العفن المنخفضة.من الضروري النفط من الزعتر والثيمول العديد من خصائص مبيدات الفطريات. بحث موثوق المصدريشير إلى أنه يمكن استخدامه كمطهر في المساكن حيث يوجد تركيز منخفض للقالب.بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات ، إنه عنصر شائع في غسول الفم. الزعتر هو أيضا عنصر شعبي في مزيلات العرق الطبيعية وغالبا ما يتم تضمينه في مجففات.زعتر لتعزيز مزاجكغالبًا ما يستخدم زيت الزعتر الأساسي للأغراض العطرية والعلاجية بسبب مادة كارفاكرول الفعالة.في دراسة أجريت عام 2013 ، ظهر أن كارفاكرول يؤثر على نشاط الخلايا العصبية بطرق عززت شعور الأشخاص بالرفاهية.لذلك إذا كنت تستخدم زيت الزعتر أو الزعتر بانتظام ، فقد يكون له تأثير إيجابي على مشاعرك ومزاجك.زعتر لبعض الطعام الجيدThyme هو عنصر رائع يستخدم في المأكولات حول العالم ، وخاصة في فرنسا وإيطاليا وعبر البحر المتوسط.يعتبر الزعتر مكونًا رئيسيًا في عملية التطهير هذه التي تتناول صلصة البيستو ، والتي يمكنك استخدامها كتوابل أو إضافة إلى المعكرونة أو الأرز.يمكن استخدام الأوراق الطازجة أو الأغصان الكاملة أثناء تحضير اللحوم أو الدواجن. الزعتر هو أيضًا عنصر ممتاز لاستخدامه مع الأسماك ، كما هو الحال في وصفة السمك البيضاء الصحية .هذا المكرونة بالقمح الكامل والجبن مع الفطر والزعتر هو تدور بالغ نفضي على طفولة مفضلة ، وهي طريقة رائعة لإضافة بعض الزعتر إلى نظامك الغذائي.زعتر للتخلص من الآفاتيعد الثيمول أيضًا مكونًا في العديد من المبيدات الحشرية - الخارجية والداخلية على حد سواء - ويستخدم عادة لاستهداف البكتيريا والفيروسات ، وكذلك الفئران ، الفئران ، وغيرها من الآفات الحيوانية.أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص الزعتر يمكن أن يصد البعوض ، لكن زراعته في حديقتك لا يكفي. من أجل الحصول على أفضل نتائج مكافحة الآفات ، فرك أوراق الزعتر بين يديك لتحرير الزيت العطري.يمكنك أيضًا صنع طارد محلي الصنع عن طريق خلط أربع قطرات من زيت الزعتر لكل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ، أو خلط خمس قطرات لكل 2 أونصة من الماء.زعتر وزيت الرياضوللزعتر انواع عديدة وطرق مختلفة في تناوله فقد يستخدمه البعض مشروب ، كما يتخدم بطرق اخري من خلال تناوله علي المعجنات والجبن الابيض وزيت الزيتونالزعتر البرييعد هو افضل انواع الزعتر وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد غير متوقعة للزعتر البري حيث انه يعمل علي تقوية عضلات القلب وذلك من خلال تناول كوب منقوع الزعتر البري يوميا