طريقة تحضير جمبري مشوي بالفرن للشيف منال العالم

يعد الجمبري من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرون على تناولها،ونقدم لك طريقة عمل جمبرى مشوي بالفرن من مطبخ الشيف منال العالم.
وقدمت الشيف منال العالم وصفة سهلة وصحية وهى جمبرى مشوى ويمكنك إعدادها لأفراد أسرتك بأسهل الطرق.
مقادير جمبرى مشوى بالفرن للشيف منال العالم
كيلو جمبرى جامبو
ملعقة صغيرة برش ليمون
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
2ملعقة كبيرة صلصة الصويا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون او ذرة
4 فص ثوم، مهروس
2 ملعقة صغيرة بهارات سمك
2 ملعقة صغيرة ريحان
2 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
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