طريقة تحضير جمبري مشوي بالفرن للشيف منال العالم

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طريقة تحضير جمبري مشوي

يعد الجمبري من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرون على تناولها،ونقدم لك طريقة عمل جمبرى مشوي بالفرن من مطبخ الشيف منال العالم.

وقدمت الشيف منال العالم وصفة سهلة وصحية وهى جمبرى مشوى ويمكنك إعدادها لأفراد أسرتك بأسهل الطرق.

مقادير جمبرى مشوى بالفرن للشيف منال العالم
كيلو جمبرى جامبو
ملعقة صغيرة برش ليمون
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة خل
2ملعقة كبيرة صلصة الصويا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون او ذرة
4 فص ثوم، مهروس
2 ملعقة صغيرة بهارات سمك
2 ملعقة صغيرة ريحان
2 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

لتقديم جمبرى مشوى بالفرن منال العالم
طماطم

طريقة تحضير جمبرى مشوى بالفرن منال العالم
-اغسلي الجمبرى وتخلصي من السلسة التي في الظهر. لا تنزعي الذيل.
-في طبق عميق ضعي برش الليمون، عصير الليمون، الخل، الصويا، الزيت، الثوم، البهارات، الريحان، الأوريجانو، الملح، الفلفل والشطة،قلبي ليختلط، اضيفي الجمبرى وقلبي ليختلط مع التتبيلة، اتركيه بالثلاجة لحوالي ساعة.
-احضري اسياخ شوي، ضعي بضع حبات من الروبيان والطماطم في السيخ.
-امسحي مقلاة بقليل من الزيت، سخنيها جيدا، اضيفي الروبيان وانتظري الى ان يتحمر القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر وانتظري بضع دقائق الى ان ينضج الجمبرى ، قدميه ساخنا.

المصدر: elbalad

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