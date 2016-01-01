تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطات مصورة توثق مشاهد من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، وهو خالٍ من المسافرين تمامًا بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد لمستوى غير مسبوق.
ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.
وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".
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التعليقات على مشاهد من إيران.. كورونا يحول مطار الخميني الدولي إلى منطقة أشباح.. فيديو
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