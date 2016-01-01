شاهد اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا.. فيديو

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اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا

تداولت وسائل إعلام عبرية لقطات مصورة توثق لحظة قصف مروحيات تابعة لسلاح جو جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية في ريف مدينة القنيطرة جنوبي غرب سوريا.

وقبل قليل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته رصدت حاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان وهو ما جعل سلاح الجو التابع له يشن ضربة جوية استهدفت سيارة مدنية في ريف مدينة القنيطرة جنوبي غرب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": " الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل على سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة".

وتشن إسرائيل بشكل دائم غارات على الأراضي السورية، وكانت سوريا قد اتهمت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر بمهاجمة أهداف عسكرية في جنوب البلاد منها أهداف قرب العاصمة في السادس من الشهر الجاري.

https://vimeo.com/394910298

المصدر: elbalad

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