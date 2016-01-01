تعرف على حقيقة منع الطلاب من الحضور لمدارس دمياط

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بدمياط
مديرية التربية والتعليم بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، حالة الطوارئ وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” حيث تم تشكيل لجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة لمتابعة الطلاب داخل المدارس، إضافةً إلى تنظيم جولات لقيادات المديرية على كافة الإدارات التعليمية بدمياط بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بدمياط لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب.

من جانبه صرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط "لصدى البلد"، أن الحضور بمدارس المحافظة المختلفة منتظم، والطلاب بجميع المراحل التعليمية حريصون على الحضور ، ولاصحة لما يتردد حول غياب الطلاب بالمدارس.

وأشار سويلم إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار اليوم الدراسي لمتابعة الموقف بكافة مدارس المحافظة، لافتًا إلى عدم وجود أية حالات نهائيًا بين الطلاب، مشددًا على ضرورة التزام أولياء الأمور بالتعليمات التى تم توزيعها على الطلاب من قبل الزائرات الصحيات بمختلف المدارس لتفادى الأضرار، موضحا أنه تم التشديد على مديري المدارس بالالتزام بالحضور والتنبيه على الطلاب بالحضور وعدم الغياب الا في حالة مرض الطالب فقط وابلاغ الجهات المعنية بحالته الصحية.

وأضاف سويلم ،أنه تم توزيع منشورات على الطلاب بالمدارس لتوعيتهم من اى امراض وبائية وخطورتها وطرق الوقاية منها اضافة الى عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحى بمختلف المدارس والتنبيه على مديري المدارس والمدرسين بالتهوية الدائمة داخل الفصول.

المصدر: elbalad

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