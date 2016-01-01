رفعت هيئة قناة السويس درجة التأهب القصوي، بعد اعلان ظهور ثاني حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر.
واتخذت الهيئة عدة اجراءات احترازية بين المرشدين وأطقم العمل بمجراها الملاحي العالمي، واكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع، ان الإجراءات الوقائية تمتد لتشمل السفن العابرة لقناة السويس من خلال التنسيق الكامل مع إدارات الحجر الصحي التابعة لوزراة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل المسح الكامل للسفينة والكشف الطبي على طاقمها.
وشدد رئيس الهيئة على التزام هيئة قناة السويس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي، وجاهزية مستشفيات الهيئة للتعامل مع حالات الطواريء المحتملة.
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التعليقات على بلاغ من إحدى سفن قناة السويس باشتباه إصابة أحد أفراد طاقمها بـ كورونا
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