بلاغ من إحدى سفن قناة السويس باشتباه إصابة أحد أفراد طاقمها بـ كورونا

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رفعت هيئة قناة السويس درجة التأهب القصوي، بعد اعلان ظهور ثاني حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر.



واتخذت الهيئة عدة اجراءات احترازية بين المرشدين وأطقم العمل بمجراها الملاحي العالمي، واكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع، ان الإجراءات الوقائية تمتد لتشمل السفن العابرة لقناة السويس من خلال التنسيق الكامل مع إدارات الحجر الصحي التابعة لوزراة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل المسح الكامل للسفينة والكشف الطبي على طاقمها.



وشدد رئيس الهيئة على التزام هيئة قناة السويس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي، وجاهزية مستشفيات الهيئة للتعامل مع حالات الطواريء المحتملة.

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وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على ضمان سلامة العاملين لاسيما من يتعاملون بصفة مباشرة مع السفن العابرة للقناة مثل المرشدين ومراجعي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات والبدل الوقائية، وتجنب المصافحة، كما منحت هيئة قناة السويس، العاملين القادمين من رحلات العمرة أجازة رسمية مع اجراء الكشف الدوري عليهم للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى العمل.ولفت إلى أنه لم يتم تلقي أية بلاغات بهذا الخصوص سوى بلاغ واحد من إحدى السفن العابرة بوجود إشتباه في إصابة أحد أفراد طاقمها بالفيروس وهو ما تم التعامل معه فور الإبلاغ والتنسيق الكامل مع مديريات الحجر الصحي التي بدورها قامت باتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة ومن ثم منحها شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية لتتمكن على إثرها من عبور القناة ثم الرسو برصيف الحاويات ببورسعيد لتداول بعض الحاويات.