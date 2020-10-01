المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تستلم أوراق رياض الأطفال .. غدا

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المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، عن اعادة فتح الباب لاستلام الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الاطفال بالعام الدراسي 2020/2021 استثنائيا غدا الثلاثاء 3 مارس 2020 فقط

واوضحت المدرسة ان هذا الاجراء الاستثنائي يأتي مراعاة لظروف اولياء الامور الذين قاموا بالتقديم لالحاق ابناءهم بالصف الاول برياض الاطفال إلكترونيا على موقع المدرسة ، ولم يسعهم الحظ لتسليم الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد لأسباب مثل السفر أو المرض أو غيره

وأشارت المدرسة إلى أن ذلك يأتي حرصا وتعاونا من المدرسة مع اولياء الامور حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة وذلك نزولا على رغبة بعض أولياء الامور.

جدير بالذكر أن سن القبول بالمدرسة هو 4 سنوات في 1/10/2020 وحتي 6 سنوات إلا يوم ، ولايوجد أي استثناء في السن.

وأعلنت المدرسة، أن تشغيلها بدأ رسميًا منذ أكتوبر 2018، مشيرةً إلى أنها مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.

وأوضحت أن شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.

وشددت المدرسة على أنه سيتم فتح استلام الأوراق استثنائيا غدا الثلاثاء 3 مارس فقط للذين قدموا بالفعل طلبات التحاق على الموقع، وليس لمن لم يتقدم من قبل حيث أن فترة التقديم على الموقع انتهت.

المصدر: elbalad

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