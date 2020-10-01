أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، عن اعادة فتح الباب لاستلام الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الاطفال بالعام الدراسي 2020/2021 استثنائيا غدا الثلاثاء 3 مارس 2020 فقط
واوضحت المدرسة ان هذا الاجراء الاستثنائي يأتي مراعاة لظروف اولياء الامور الذين قاموا بالتقديم لالحاق ابناءهم بالصف الاول برياض الاطفال إلكترونيا على موقع المدرسة ، ولم يسعهم الحظ لتسليم الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد لأسباب مثل السفر أو المرض أو غيره
وأشارت المدرسة إلى أن ذلك يأتي حرصا وتعاونا من المدرسة مع اولياء الامور حتى لا تضيع فرصة الالتحاق بالمدرسة وذلك نزولا على رغبة بعض أولياء الامور.
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التعليقات على المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تستلم أوراق رياض الأطفال .. غدا
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