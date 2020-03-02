

بعضها يستدعي زيارة الطبيب.. 8 أسباب وراء الإصابة بحروق اللسان بعضها يستدعي زيارة الطبيب.. 8 أسباب وراء الإصابة بحروق اللسان

يعاني بعض الأشخاص من حروق اللسان، نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات ساخنة، ولكن قد تستدعي هذه المشكلة المزعجة التي لا يمكن التغلب عليها بتناول كوب من الماء المثلج، زيارة الطبيب المختص، لاحتمالية أن تكون عرضًا لمرض ما.



يستعرض الكونسلتو في التقرير التالي، أسباب حرق اللسان وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Healthline".



أسباب حروق اللسان

أسباب رئيسية

1- يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة والمشروبات ساخنة، مع العلم أن هذه العادة الخاطئة قد تعرضهم لخطر الإصابة بحروق اللسان والفم والحلق.

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2- قد يكون حرق اللسان ناتجًا عن الإصابة بمتلازمة تدعى "حرق الفم"، وغالبًا ما تحدث الإصابة بها عند التقدم في العمر، ولم يستطع الأطباء الوقوف على أسبابها حتى الآن، إلا أن بعض الأبحاث قد أشارت إلى أن هناك عوامل تزيد من فرص التعرض لها، أبرزها:- نقص فيتامين B12، ما يؤدي إلى حدوث تهيج في أعصاب الفم، ومن ثم الإصابة بمتلازمة حرق الفم.- التعرض لبعض الضغوط النفسية.- جفاف الفم، لأن نقص اللعاب يتسبب في حرقة الفم، خاصة أن اللعاب يحتوي على إنزيمات وبروتينات مرطبة.- ارتجاع المريء، الذي يسمح بارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء.- عدم العناية بطقم الأسنان والنوم به، ما يتسبب في الإصابة بفطر "كانديدا"، وهذا الفطر ينمو بشكل كبير ويتسبب في تآكل والتهاب الأنسجة المبطنة للفم.- السكري، يتسبب في جفاف اللعاب.- بعض الأدوية، كالعقاقير المعالجة للضغط والاكتئاب.أسباب ثانوية1- التهاب الفم المزمن، نتيجة اضطراب الجهاز المناعي.2- اللسان الجغرافي، وهو التهاب يصيب اللسان، وغالبًا ما يعاني المصابون بهذه المشكلة من نتوءات وردية أو بيضاء اللون على سطح اللسان.3- وجود رد فعل تحسسي تجاه بعض الأطعمة.4- قصور الغدة الدرقية.5- وجود خلل في الهرمونات، نتيجة انقطاع الطمث.6- تنظيف الأسنان بفرشاة ذات سنون خشنة.أعراض حروق اللسانتختلف الأعراض المصاحبة لحروق اللسان، باختلاف درجة الحرق:الدرجة الأولىيشمل الطبقة الخارجية للسان، ويصاحبه الشعور بالألم، واحمرار وتورم موضع الحرق.الدرجة الثانيةيصيب الطبقة الخارجية والجزء السفلي من اللسان، ومن أعراضه "الشعور بآلام شديدة، وبثور اللسان، وتورم واحمرار موضع الإصابة".الدرجة الثالثةيظهر اللسان المصاب بهذه الدرجة باللون الأبيض أو الأسود، وقد يعاني المريض من خدر أو ألم شديد به، وقد يصل الأمر إلى فقدان حاسة التذوق بشكل مؤقت، الأمر الذي يستدعي زيارة الطبيب المختص، لوصف العلاج المناسب لهذه المشكلة.علاج حروق اللسان- المضمضة بالماء والملح.- امتصاص معجبات الثلج، لتخفيف الألم.- تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة.- استخدام السكر أو العسل على المنطقة المصابة.