أعلنت شركة (جيب) Jeep عن فتح باب الطلبات المسبقة لدراجتها الكهربائية المخصصة للتعامل مع جميع التضاريس، الأمر الذي يجعلها أحدث شركة صناعة سيارات تحاول الاستفادة من مبيعات الدراجات الكهربائية المزدهرة من خلال طرح دراجتها الإلكترونية في السوق، لكن بسعر يصل إلى 5899 دولارًا أمريكيًا.
وبعد أن بدأت الشركة في بيع دراجتها، فقد انضمت جيب إلى أمثال شركات صناعة السيارات الكبيرة الأخرى التي تقدم الدراجات الكهربائية، حيث بدأت (جنرال موتورز) General Motors في بيع دراجتها الكهربائية في العام الماضي، وقدمت سكودا (Skoda) مركبة هجينة جديدة من نوع دراجة إلكترونية وسكوتر كهربائي.
وتباع الدراجات الكهربائية الشهيرة الأخرى، مثل (RadRover) من (Rad Power Bikes)، بسعر يقارب ربع سعر دراجة جيب، لكن تعتبر الدراجة الكهربائية من جيب أكثر بكثير من مجرد دراجة إلكترونية بالمقارنة مع غيرها من شركات التصنيع.
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التعليقات على جيب تطرح دراجتها الكهربائية للطرق الوعرة للبيع
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