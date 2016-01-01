فولكس واجن ستنافس تيسلا رودستر

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صورة الخبر: فولكس واجن ستنافس تيسلا رودستر
فولكس واجن ستنافس تيسلا رودستر

كشفت تقارير عن نية فولكس واجن إطلاق سيارة كهربائية فائقة الأداء بشكل إنتاجي.

يعتقد أن الشركة ستسعمل نسخة محسنة من قاعدة عجلات MEB للسيارات الكهربائية التي ستحمل معظم سيارات ID الكهربائية، وستستفيد السيارة من تقنيات قريبتها ID R المخصصة لأعراض الابحاث والتطوير.

لم تحدد التقارير أي إطار زمني، ولكنها قالت أن الشركة ستنافس الجيل القادم من تيسلا رودستر.

المصدر: سعودى شفت

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