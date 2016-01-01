أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات

صورة الخبر: أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات
أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات

وصلت أسعار أسهم فورد لقيمتها الأدنى منذ 10 سنوات.

بلغت قيمة سهم فورد اليوم 6.97 دولار، في حين أن أدنى قيمة لها خلال العقد الماضي كانت 7.23 دولار في عام 2009. وأعلن رئيس فورد Jim Farley عن أمله في تعافي فورد السريع وقارن حالة الشركة بما كانت عليه في 2008 و 2009، وقال أن الشركة ستسثمر نحو 11 مليار دولار لحل هذه المشكلة.

يقول Farley أن انخفاض قيمة الاسهم هو أمر طبيعي عند حدوث كوارث عالمية مثل الطوافانات أو الزلازل أو الفايروسات. ولكنه قال أن فورد يجب أن تستعجل لرفع قيمتها السوقية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434656%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2585%2D%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%2D%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2581%25D8%25B6%2D%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%2589%2D%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7%2D%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B0%2D%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25B1%2D%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager