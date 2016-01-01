

أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات أسهم فورد تنخفض لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات

وصلت أسعار أسهم فورد لقيمتها الأدنى منذ 10 سنوات.



بلغت قيمة سهم فورد اليوم 6.97 دولار، في حين أن أدنى قيمة لها خلال العقد الماضي كانت 7.23 دولار في عام 2009. وأعلن رئيس فورد Jim Farley عن أمله في تعافي فورد السريع وقارن حالة الشركة بما كانت عليه في 2008 و 2009، وقال أن الشركة ستسثمر نحو 11 مليار دولار لحل هذه المشكلة.



يقول Farley أن انخفاض قيمة الاسهم هو أمر طبيعي عند حدوث كوارث عالمية مثل الطوافانات أو الزلازل أو الفايروسات. ولكنه قال أن فورد يجب أن تستعجل لرفع قيمتها السوقية.