

على شكل يخت بحري.. معلومات عن "مرسيدس مايباخ 6 كابروليه" الكهربائية على شكل يخت بحري.. معلومات عن "مرسيدس مايباخ 6 كابروليه" الكهربائية

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأ سباق صناعة السيارات الكهربائية بين مصنعي السيارات في العالم، والذي تزايد بمرور الوقت، وبدأت المنافسات المشتدة بين مصنعي السيارات الفارهة مثل "مرسيدس بنز" العلامة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، والتي أخرجت من جعبتها واحدة من أيقوناتها الكهربائية ذات الطابع الكلاسيكي "مرسيدس مايباخ 6 كابروليه" الاختبارية والتي جرى الكشف عنها ضمن فعاليات مهرجان "بيبل بيتش كونكورد ديليجنس" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.







وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المواصفات الخاصة بسيارة "مرسيدس مايباخ 6 كابروليه"، والتي منها:

- تعد السيارة واحدة من أيقونات السيارات الكهربائية الخاصة بمجموعة "مرسيدس بنز"، وهي النسخة ذات السقف المكشوف من السيارة الاختبارية "فيجن مرسيدس مايباخ 6"، حيث تحمل السيارة الجديدة تصميم النسخة الاختبارية الكوبيه منها، لكنها حصلت على سقف أبيض قابل للإزالة.- تمتلك السيارة الاختبارية إطارات معدنية بتصميم كلاسيكي مميز قياس 24 إنشا.- حصلت السيارة على مقصورة داخلية بيضاء اللون مع إنارة زرقاء تجمع بتصميمها بين الفخامة والرقي.- حصلت السيارة في تصميمها علي فن القلنسوة الممتدة إلى "ذيل القارب" المستدير الذي يذكرنا بشكل اليخت الفاخر، تتدفق كل جانب بسلاسة إلى التالي، في الوقت نفسه، تتميز الردهة الداخلية التي تبلغ 360 درجة بالذكاء والعاطفة، كما يتميز الجلد الأبيض البلوري الفاخر والمبطّن بالأرضية الخشبية ذات المسام المفتوح مع الألومنيوم المبطن، كما تدمج الشاشة الزجاجية المستمرة التكنولوجيا الرقمية مع عناصر تناظرية من العالم القديم.- تعتمد السيارة الاختبارية على 4 محركات كهربائية، بقدرة 550 كيلووات "مدمجة"، تولد معاً قوة تصل إلى 738 حصانا "750 حصانا أوروبيا PS".- تتسارع السيارة من حالة الثبات إلى 100 كم/س، خلال أقل من 4 ثوانٍ.- تصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كم/س.- تستطيع السير لمسافة 500 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة.- وظيفة الشحن السريع التي تضيف 60 ميلاً إضافية في غضون 5 دقائق فقط من الشحن، إضافة إلى وجود وظيفة البوّاب المنشطة بالصوت.- أجهزة استشعار بيومترية تسجل صحة الركاب وحالته العقلية.- تحتوى على مخرج هواء خلفي بإطار من الألومنيوم.- يشير الرقم 6 في اسم هذه السيارة الاختبارية إلى طولها البالغ 5.63 متر.







