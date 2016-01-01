ذكر موقع Gizmodo أن النجم العالمى ستيفن سيجال، قام بالترويج لعمل شبيهة بالبيتكوين، تسمى "Bitcoiin2Gen"، وشجع الجمهور على شراءها، مما أدى إلى قيام هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة بتغريمه أكثر من 330 ألف دولار.
وذكرت صحف أمريكية أن النجم ستيفن سيجال أصبح سفير العملة الرقمية الجديدة "Bitcoiin2Gen" منذ عام 2018، وكان سيجال قد اتفق مع شركة ICO التى تقوم بالتمويل عن طريق العملاق الرقمية على أخذ 250 ألف دولا نقدا بالإضافة إلى 750 ألف من العملات الرقمية، مقابل الترويج للعملة الجديدة.
وادعت الصحف أن قيام سيجال بالترويج بالعملة الرقمية، هو خدمة لأفكاره الدينية، وإنه كشخص بوذى يعتقد أن ما يفعله في حياته هو دفع الناس إلى التفكير في إيقاظهم وتنويرهم بطريقة ما، وأن هذه الطريقة هي تحقيق لأهداف عملة Bitcoiin2Gen ، وذلك لتمكين المجتمع من خلال توفير نظام دفع لامركزي دون الحاجة إلى أي طرف ثالث.
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التعليقات على لخدمة أهداف دينية.. فنان شهير يقوم بالترويج لبيتكوين
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