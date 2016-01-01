تويوتا تدخل عالم القيادة الذاتية خلال أولمبياد طوكيو 2020

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تويوتا تدخل عالم القيادة الذاتية خلال أولمبياد طوكيو 2020

تسعى تويوتا فى الدخول الى عالم القيادة الذاتية باستثمار مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، في شركة Pony.ai الناشئة والمتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية .



وستطلق تويوتا و Pony.ai برنامجًا تجريبيًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في بكين وشنغهاي، حيث تعمل الشركتان سويًا في هذا النوع من الاختبارات منذ العام الماضي.



تريد تويوتا تقدم سيارات ذاتية القيادة في أجزاء معينة من طوكيو خلال أولمبياد 2020 في غضون بضعة أشهر، وتتميز هذه السيارات ببرنامج "شوفير" الخاص بها لاستبدال العامل البشري بشكل أساسي من معادلة القيادة .



على الرغم من أن تويوتا لم تكن منفتحة في البداية فيما يخص تقديم أنظمة القيادة الذاتية مثلها مثل بعض الشركات الأخرى، إلا أنها حاليًا أصبحت جادة في الاستثمار في مثل هذه التقنيات، حيث أنها في عام 2018، وافقت على استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مشروع مشترك للقيادة الذاتية مع أوبر.

المصدر: صدى البلد

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