تسعى تويوتا فى الدخول الى عالم القيادة الذاتية باستثمار مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، في شركة Pony.ai الناشئة والمتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية .
وستطلق تويوتا و Pony.ai برنامجًا تجريبيًا لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في بكين وشنغهاي، حيث تعمل الشركتان سويًا في هذا النوع من الاختبارات منذ العام الماضي.
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التعليقات على تويوتا تدخل عالم القيادة الذاتية خلال أولمبياد طوكيو 2020
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