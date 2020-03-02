استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأثنين 2-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.59 جنيه للبيع و15.49 للشراء.
سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2 -3 -2020..
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