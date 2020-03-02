

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-3- 2020 في القاهرة والمحافظات درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-3- 2020 في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الأثنين، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.



ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20



درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23



درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22