اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020..

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اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 2 -3- 2020، عن أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين ، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 690 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 789 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 لنحو 591 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5520 جنيها

المصدر: صدى البلد

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