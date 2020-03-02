اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-3-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 2 -3- 2020، عن أسعار الذهب.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين ، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 690 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 789 جنيها .
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