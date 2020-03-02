كلفت جامعة الملك فؤاد الأول (جامعة القاهرة) الدكتور "سيريل كروسلاند" الإنجليزي الجنسية للقيام برحلة إستكشافية فى سواحل وجزر البحر الأحمر على متن مركب تسمى "قولة" وبرفقته وفد بحثى من الجامعة .
وتم خلال الرحلة، اختيار منطقة شمال الغردقة لكي تكون "محطة أبحاث"، وذلك لبعدها عن العمران وقربها من الشعاب المرجانية والبيئة البحرية النموذجية، وبالفعل أنشأت(محطة الأحياء البحرية) في عام 1928، وأهدى معهد الملك فؤاد بالاسكندرية مكتبته وتجهيزاته المعملية للمحطة، وبدء العمل البحثى فعليا بها في 1932 تحت رئاسة العالم الإنجليزي "سيريل كروسلاند" ، وقد كانت آنذاك تابعة لكلية العلوم جامعة الملك فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، وفى عام 1945 إستقلت المحطة بذاتها وحملت اسم (المعهد الملكي لعلوم البحار بجامعه فؤاد الاول)، حتى أصبحت فيما بعد فرعا مستقلا بذاته تحت اسم (المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الاحمر)، وتعتبر أول محطة بحرية للأحياء المائية تقام على ساحل البحر الأحمر والوحيدة بلا منافس على مدار ثلاثين عاما.
يقول صلاح سليمان الرشندى مؤرخ من ابناء البحر الأحمر، ان الدكتور العلامة "حامد جوهر" تولى رئاسة المحطة في عام 1934 ولمدة 40 عاما، شهد خلالها المعهد نشاطا علميا لامثيل لة، حيث قام الدكتور جوهر خلال تلك الفترة بإنشاء متحف الأحياء المائية وعمل أبحاث هامة في مجال علوم البحار، بالإضافة إلى برنامجة التلفزيونى الإسبوعى الشهير (عالم البحار).
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التعليقات على المعهد الملكي لعلوم البحار.. أول وأقدم محطة بحرية للأحياء المائية فى الغردقة
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