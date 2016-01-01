فيديوجراف.. ابتكار جديد يكشف عن الإصابة بكورونا خلال ساعات

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فيديوجراف.. ابتكار جديد يكشف عن الإصابة بكورونا خلال ساعات

اكتشف علماء بريطانيون اداة جديدة يمكن عن طريقها فحص الاشخاص الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا وذلك خلال ساعات قليلة بعكس الفحوصات والتحاليل العادية التي تستغرق عدة ايام.

اجرى العلماء تجارب هذه الاداة والتي تتمثل في اقنعة على عدد من المصابين بامراض السل والالتهاب الرئوي حيث حققت نجاحا ملحوظة في الكشف على المرض .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن هذه الاقنعة وسعرها من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: صدى البلد

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