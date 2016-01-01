تشهد أسعار السيارات في مصر الكثير من التغيرات التي أثرّت على عملية شراء السيارات في ظل تراجع المبيعات و هبوط الدولار لذا تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات في مصر بعد هبوطها بشكل ملحوظ .
في هذا السياق نستعرض لكم أسعار فولكس فاجن اليوم في مصر.
volkswagen
فولكس فاجن
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التعليقات على أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
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