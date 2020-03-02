توصلت دراسة إستقصائية أجراها مجموعة من طلاب جامعة "نانيانج التكنولوجية (NTU) فى سنغافورة، أن معظم أولياء الأمور فى سنغافورة لا يشاركون فى أنشطة الفنون والحرف اليدوية مع أطفالهم على أساس منتظم.
وأشارت البيانات إلى أن 9,4% فقط من 116 من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 4 إلى 7 أعوام استطلع أرائهم يمارسون أنشطة فنيه، وحرفية مع أطفالهم أكثر من مرة واحدة فى الإسبوع، كما وجد أن مايقرب من أربعة من بين كل 10 لا يمارسون مثل هذه الأنشطة مع أطفالهم، أو يقومون بذلك مرة واحدة فقط فى الشهر.
وأوضح الطلبة في جامعة " نانيانج التكنولوجية (NTU)" ، أن السبب يرجع إلى أن الآباء لديهم العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذه الأنشطة، وأعربوا عن اعتقادهم بأن أطفالهم لا يهتمون بالفنون والحرف اليدوية، كما أكد عدد آخر من الأباء أن ضيق الوقت هو السبب وراء عدم قضاء الأوقات مع أطفالهم للإستمتاع بالفنون والحرف اليدوية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على دراسة: الآباء يقضون وقتا قصيرًا مع الأطفال لمشاركتهم الفنون والحرف اليدوية في سنغافورة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق