انفجارات عنيفة تهز العاصمة العراقية بغداد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن انفجارات عنيفة هزت منذ لحظات العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
واعتذر علاوي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمريرها أمام البرلمان، صباح اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال علاوي في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي: "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال ممارسة ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها".
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