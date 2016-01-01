

انفجارات عنيفة تهز العاصمة العراقية بغداد انفجارات عنيفة تهز العاصمة العراقية بغداد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن انفجارات عنيفة هزت منذ لحظات العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.



واعتذر علاوي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمريرها أمام البرلمان، صباح اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.



وقال علاوي في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي: "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال ممارسة ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها".

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وأضاف: "لو قدمت التنازلات لكنت الآن أباشر عملي كرئيس لوزراء العراق، وللأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية".وتابع: "أثناء المفاوضات كانت بعض الجهات تسعى لتحقيق مصالح ضيقة دون أي اعتبار لدماء الشهداء، والجهات التي غرقت في الفساد وتاجرت بالطائفية ستكون أول المتضررين من المسار السياسي".واستطرد قائلًا: "اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق فبعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح عبر حملات الافتراء وعدم تحقيق النصاب في البرلمان".