أستاذ فيروسات: معندناش كورونا داخل مصر

آخر الأخباراخبار مصر › أستاذ فيروسات: معندناش كورونا داخل مصر

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداء من فيروس السارس في 2003 ثم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.

وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود شبه بينه وبين السارس»، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.

وأكد أن «كورونا أخطر الفيروسات التي ظهرت في القرن الحالي كونه سريع الانتشار، ويستهدف الأعمار الصغيرة والكبيرة وذوي المناعة المنخفضة».

وتابع "كورونا يتسبب فى حدوث إلتهاب رئوي حاد يؤدى للوفاة وهذه هى خطورته الرئيسية، مضيفا: "فيروس كورونا يصنف رقم واحد فى الفيروسات الوبائية".

وأوضح أستاذ الفيروسات، "معندناش كورونا داخل مصر ولو موجود مش هنخبي لأنه هيزيد".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أستاذ فيروسات: معندناش كورونا داخل مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38229

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434635%2F%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B0%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%2D%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager